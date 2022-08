Feuer in Wald auf Usedom gelegt: Brand schnell gelöscht

Ein Mitglied der Feuerwehr spritzt aus einem Schlauch mit Wasser. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben im Küstenwald auf der Insel Usedom einen Waldbrand verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, brannte am Dienstagabend ein junger Kiefernwald im Dünenbereich an der Ostsee bei Zempin (Vorpommern-Greifswald). Mehrere Feuerwehren konnten das Feuer löschen, bevor die Flammen den Hochwald erreichten, durch den auch Radwege verlaufen.

Zempin - Der zuständige Förster schätzte, dass auf rund 1000 Quadratmetern Kiefern und Unterholz verbrannten und gab den Sachschaden mit rund 20.000 Euro an.

Zempin wird zur nördlichen Hälfte der Insel Usedom gerechnet. Dort hat es seit 2021 mehrere Brände gegeben, bei denen auch mit Reet gedeckte Ferienhäuser, wie in Karlshagen und Trassenheide, zerstört wurden. Diese Fälle sind laut Polizei noch nicht aufgeklärt worden.

Die Waldbrandgefahr liegt in Mecklenburg-Vorpommern nach den letzten Regenfällen im Juli noch nicht wieder so hoch wie im Frühsommer. Auf der Ferieninsel Usedom und im gesamten Südosten bis Güstrow herrscht Warnstufe 3 von 5, also mittlere Brandgefahr. In allen anderen Forstämtern herrscht Warnstufe 2. dpa