Feuer vernichtet Lagerhalle mit Strohballen: Hoher Schaden

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Das Feuer in einer mit Stroh gefüllten Halle hat mehr als 100 Feuerwehrleute im Landkreis Ludwigslust-Parchim den ganzen Samstag über in Atem gehalten. Der Brand ist gelöscht, der Schaden gewaltig.

Klinken - Das Großfeuer in einer Scheune in Klinken (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat am Samstag nach Polizeiangaben einen Schaden im Umfang von knapp einer halben Million Euro angerichtet. Der Brand sei in den frühen Morgenstunden ausgebrochen und habe rasch den ganzen Lagerraum erfasst. In der etwa 800 Quadratmeter großen Scheune hätten rund 1000 Strohballen gelagert, die zum Großteil Opfer der Flammen wurden.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Doch wurden die Bewohner der Ortschaften Klinken und Raduhn aufgefordert, wegen der starken Rauchentwicklung den Tag über und auch noch am Abend Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Löscharbeiten, an denen über den Tag verteilt etwa 135 Feuerwehrleute aus der Region beteiligt waren, dauerten nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr bis in den Abend hinein an. Kurz vor 18.00 Uhr sei das Feuer aber weitgehend gelöscht gewesen. Weil auf dem Hallendach eine Photovoltaikanlage installiert war, habe sich die Brandbekämpfung schwierig gestaltet.

Mitarbeiter des betroffenen Agrarbetriebs hätten mit ihrer Technik geholfen, die Blechwände zu beseitigen, um so besser an den Brandherd heranzukommen, sagte der Sprecher. Die Landwirte hätten zudem die Reste der Strohballen auf angrenzende Ackerflächen gebracht, wo sie nun auskühlen sollen.

Nach ersten Erkenntnisse geht die Polizei nicht von einer Selbstentzündung oder einem Technikdefekt als Brandursache aus. Die Kriminalpolizei habe die weiteren Ermittlungen übernommen, hieß es. dpa