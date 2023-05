Feuer zerstört Wohnhaus von Familie: Defekt an Kühlgerät

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Böse Überraschung für eine Familie mit drei Kindern unweit von Altentreptow. Ein Feuer bricht in der Veranda aus. Alle fünf Familienmitglieder fliehen. Das Haus ist unbewohnbar, Ursache war ein Kühlgerät.

Philippshof - Bei einem Brand in dem kleinen Dorf Philippshof bei Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) hat eine Familie mit drei Kindern ihr Wohnhaus verloren. Ursache war ein technischer Defekt an einem Kühlgerät in einer Veranda des Hauses, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Neubrandenburg sagte. Das habe die Ermittlungen eines Brandsachverständigen ergeben, der sich am Donnerstag die Ruine des Hauses und die Brandausbruchstelle genauer angesehen hatte.

Das Feuer war am Mittwochabend in der betreffenden Veranda des Einfamilienhauses ausgebrochen und hatte schnell auch auf die Wohnräume übergegriffen. Die 40 Jahre alte Frau, ihr 39-jähriger Mann und die Kinder im Alter von 15, 11 und 2 Jahren konnten rechtzeitig fliehen.

Mehrere Feuerwehren konnten den Brand zwar löschen, aber ein Großteil des Hauses wurde so schwer beschädigt, dass das Gebäude nicht mehr bewohnbar ist. Der Schaden wurde vorläufig auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Die Staatsanwaltschaft hatte den Einsatz eines Gutachters angeordnet, da zunächst der Verdacht der Brandstiftung bestanden hatte. Die Familie kam vorübergehend bei Bekannten unter. dpa