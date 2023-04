Feuerzeug-Pistole löst Polizeieinsatz bei Rostock aus

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Ein Feuerzeug in Pistolenform hat in Neubukow (Landkreis Rostock) für einen Einsatz der Bundespolizei mit Blaulicht und Martinshorn gesorgt. Ein Zugbegleiter hatte an der Strecke Wismar-Rostock beobachtet, wie mehrere Jugendliche am Haltepunkt Neubukow mit einer Art Pistole hantierten, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag sagte. Als Polizisten anrückten, flüchteten die Jugendlichen, was den Vorfall noch mysteriöser erscheinen ließ.

Neubukow - Die Beamten stellte die vier und fanden bei einem Zwölfjährigen die Pistole, die sich aber als Feuerzeug entpuppte. Der Schüler wurde den Eltern übergeben, wobei der Vater angab, dass die Feuerzeugwaffe ihm gehöre, aber nicht mehr funktioniere. Damit nicht noch einmal etwas passiere, übergab der Mann die „Anscheinswaffe“ gleich der Bundespolizei, die sie entsorgen solle. dpa