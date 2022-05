Fiktiver Botschafter gerettet: Erfolgreiches Manöverende

Teilen

Die Bundeswehr-Übung „Schneller Adler“ lief seit vergangenem Montag hauptsächlich in Mecklenburg-Vorpommern. Rund 2000 Personen waren daran beteiligt.

Peenemünde - Mit der erfolgreichen Rettung eines fiktiven deutschen Botschafters in Neubrandenburg ist die mehrtägige Bundeswehr-Übung „Schneller Adler“ zu Ende gegangen. Wie ein Sprecher der Bundeswehrdivision „Schnelle Kräfte“ am Montag sagte, waren an dem Einsatz 4 Hubschrauber und 50 meist niederländische Soldaten beteiligt. Wie bereits in den vergangenen Tagen gab es das Szenario, dass sich in dem fiktiven Krisenland Fromonia die Lage immer weiter zugespitzt hat.

Nachdem es der Botschafter und seine Personenschützer nicht mehr geschafft hatten, sich selbst in Sicherheit zu bringen, sei die Schnelle Eingreiftruppe (Quick Reaction Force) alarmiert worden. Die Hubschrauber seien dann zur realen Tollense-Kaserne in Neubrandenburg geflogen und hätten den Botschafter und seine Crew aus der gefährlichen Lage herausgeholt.

Der Divisionssprecher zeigte sich sehr zufrieden mit der Aktion am Montag. Es habe weniger als zwei Stunden gedauert, bis die Hubschrauber samt Botschafter wieder an ihrem Ausgangspunkt waren.

In den vergangenen Tagen waren knapp 2000 Personen an dem Manöver beteiligt, darunter etwa 1200 deutsche und niederländische Soldaten direkt in der Übung. Es gelte nun die unterschiedlichen Einsätze der vergangenen Tage auszuwerten und die entsprechenden Schlüsse daraus zu ziehen. In drei Jahren soll das nächste Manöver dieser Größenordnung stattfinden.

Das Ende des Manövers sei nun auch auf den Autobahnen Richtung Westen zu bemerken, sagte der Sprecher. Die Soldaten und das umfangreiche Material würden in die heimischen Kasernen zurücktransportiert. dpa