Filmkunstfest MV eröffnet: Fast 120 Filme im Programm

Teilen

Eine Frau geht am Eingang zum Filmpalast „Capitol“ an einem Plakat für das 32. Filmkunstfest vorbei. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Seit mehr als 30 Jahren bietet das Filmkunstfest MV dem deutschsprachigen Film eine Bühne. Coronabedingt waren die Kinosäle zuletzt nur lückenhaft besetzt. Nun startet das publikumsträchtige Festival neu durch.

Schwerin - Schwerin ist für eine Woche Filmstadt. Am Dienstagabend wurde im Kino Capitol das 32. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern eröffnet. Nach drei Jahren mit coronabedingten Einschränkungen erwarten die Veranstalter nun wieder volle Kinosäle. Bis zum Sonntag werden insgesamt 118 Produktionen gezeigt. Darunter sind sieben Weltpremieren und 14 deutsche Erstaufführungen. So stand bereits zur Eröffnung des Festivals die Uraufführung des neuen Films von Regisseurin Sylke Enders, „Schlamassel“, auf dem Programm. Die Familiengeschichte läuft im Spielfilm-Wettbewerb, für den insgesamt zehn Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nominiert wurden.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) würdigte in ihrer Ansprache das Filmkunstfest. Es biete tolle Unterhaltung, bringe Menschen zusammen, die sich im Alltag kaum begegnen würden, und verleihe der Landeshauptstadt Glanz. Schwesig selbst erlebt beim Filmkunstfest eine Rückkehr auf die Leinwand. Als 15-Jährige hatte sie eine Nebenrolle im DEFA-Jugendfilm „Verbotene Liebe“. Gut 30 Jahre später ist sie nun Protagonistin in einer Porträtstudie, für die Regisseurin Sabine Michel vier ostdeutsche Politikerinnen vor die Kamera bat. „Frauen in Landschaften“ läuft als Uraufführung im Dokumentarfilm-Wettbewerb.

Schwesig äußerte sich erfreut darüber, dass Mecklenburg-Vorpommern von immer mehr Filmschaffenden als Produktions- und Arbeitsort entdeckt werde. So sei der Eröffnungsfilm „Schlamassel“ zu großen Teilen im Land gedreht worden. Darüber hinaus würden 13 Filme in der Reihe „Gedreht in MV“ gezeigt. „Unsere neue Filmförderung wirkt“, sagte die Regierungschefin. Die MV-Filmförderung werde in diesem Jahr mit mehr als zwei Millionen Euro fortgeführt.

Wettbewerbe gibt es in Schwerin auch in den Sparten Kurzfilm sowie Kinder- und Jugendfilm. Ausgelobt sind insgesamt elf Preise, die mit zusammen 42 000 Euro dotiert sind. Hauptpreis ist der mit 10.000 Euro dotierte „Fliegende Ochse“. Den Ehrenpreis des Festivals, den an das Wappentier des Landes angelehnten „Goldenen Ochsen“, erhält in diesem Jahr die Schauspielerin Corinna Harfouch. Sie tritt damit in die Reihe früherer Preisträger wie Mario Adorf, Senta Berger, Klaus Maria Brandauer, Manfred Krug oder Katharina Thalbach.

Aus Norwegen, in diesem Jahr Festival-Gastland, kommen 16 Filme. Wie Festivalleiter Volker Kufahl sagte, ist darunter die Filmbiografie „Munch“ über den Maler Edvard Munch (1863-1944), die als deutsche Erstaufführung gezeigt werde.

Das Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern gehört zu den publikumsträchtigsten Filmfestivals in Ostdeutschland. Die Organisatoren hoffen auf 14.000 bis 15.000 Festivalgäste. 2019, im Jahr vor Ausbruch der Corona-Pandemie, waren 19.000 Besucher gezählt worden. dpa