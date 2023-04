Filmkunstfest wieder ohne Besuchsbeschränkung

Blick auf das Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern. © Silke Winkler/dpa/Archivbild

Nach coronabedingten Notvarianten mit Ausweichterminen und dezimierten Besucherzahlen erwartet das Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr sein Publikum wieder zu gewohnter Zeit an gewohntem Ort. Vom 2. Mai an ist das Schweriner Kino Capitol für sechs Tage Treffpunkt für Filmfreunde. „Wir haben große Hoffnung, dass wir mit einem sehr guten Programm unser Publikum zurückgewinnen können“, sagte Festivalleiter Volker Kufahl am Donnerstag in Schwerin.

Schwerin - Er hoffe auf 14.000 bis 15.000 Festivalgäste. Im Jahr vor Corona seien es etwa 19.000 gewesen. Damit zählte das traditionell prominent besetzte Filmkunstfest in Schwerin zu den publikumsträchtigsten Filmfestivals in Ostdeutschland.

Nach Angaben Kufahls werden 118 Filme zu sehen sein, darunter sieben Weltpremieren und 14 deutsche Erstaufführungen. Für den Spielfilm-Wettbewerb sind zehn Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nominiert. Wettbewerbe gibt es zudem in den Sparten Kurzfilm, Dokumentarfilm sowie Kinder- und Jugendfilm. Elf Preise sind ausgelobt, die mit insgesamt 42.000 Euro dotiert sind.

Den Ehrenpreis des Festivals, den an das Wappentier des Landes angelehnten „Goldenen Ochsen“, erhält in diesem Jahr die Schauspielerin Corinna Harfouch. Sie tritt damit in die Reihe früherer Preisträger wie Mario Adorf, Götz George, Senta Berger, Bruno, Klaus Maria Brandauer, Manfred Krug oder Katharina Thalbach. Gastland ist Norwegen, das laut Kufahl mit der Filmbiografie „Munch“ zum Maler Edvard Munch eine der deutschen Erstaufführungen beisteuert. Zur Eröffnung am 2. Mai läuft als Uraufführung der neue Film von Regisseurin Sylke Enders „Schlamassel“, der zum Teil im vorpommerschen Pasewalk gedreht wurde. dpa