Fläche im Ökolandbau wächst im ersten Quartal

In Mecklenburg-Vorpommern hat die Fläche, auf der Ökolandbau betrieben wird, in den ersten drei Monaten des Jahres um 2,8 Prozent auf 195 449 Hektar zugenommen. „Damit werden nunmehr circa 14,5 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aktuell von 1212 biozertifizierten Landwirtschaftsbetrieben ökologisch bewirtschaftet“, teilte das Landwirtschaftsministerium am Mittwoch anlässlich der Terminbekanntgabe für die weltgrößte Öko-Lebensmittelmesse „BioFach“ mit.

Schwerin - Im Gesamtjahr 2021 sei die Anbaufläche um 7,5 Prozent gewachsen.

Am Dienstag hatte Agrarminister Till Backhaus (SPD) bereits darauf hingewiesen, dass der Nordosten mit seinem Anteil der Bio-Anbaufläche im Bundesvergleich an der Spitze stehe. In den anderen Ländern liege der Anteil zwischen 6 und 8 Prozent. Der Minister berichtete jedoch auch von der aktuellen Krise bei der Nachfrage, diese sei in Folge der gestiegenen Lebensmittelpreise um 15 Prozent eingebrochen.

Die Fachmesse für ökologische Landwirtschaft soll am 29. Juli im fränkischen Nürnberg stattfinden. „Coronabedingte Unsicherheiten machten eine Verschiebung der Messe vom Februar in den Sommer notwendig“, so Backhaus. Unter den rund 2900 Ausstellern sollen auch drei Betriebe aus Mecklenburg-Vorpommern sein, deren Gemeinschaftsstand wird vom Land mit rund 60.000 Euro bezuschusst. dpa