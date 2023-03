Flaggen auf halbmast zum Gedenken an Terror-Opfer

Christian Pegel beantwortet Fragen von Medienvertretern. © Jens Büttner/dpa

Die Flaggen an Behördengebäuden in Mecklenburg-Vorpommern wehen an diesem Samstag auf halbmast. Anlass für die Trauerbeflaggung sei der Nationale Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt, teilte Innenminister Christian Pegel (SPD) am Freitag mit.

Schwerin - „Häufig stehen extremistische und terroristische Gewalttäter mehr im Fokus der Öffentlichkeit als die Menschen, die ihren brutalen Angriffen zum Opfer fallen - die Toten, die Verletzten, die Hinterbliebenen“, sagte Pegel. Die Opfer stärker ins Bewusstsein der Gesellschaft zu rücken, sei das Ziel des Gedenktags am 11. März eines jeden Jahres und der Trauerbeflaggung an diesem Tag. Die Bundesregierung hatte den Gedenktag 2022 beschlossen. dpa