Flüchtlingsrat MV: Flüchtlingsdebatte zu eindimensional

Der Infostand des Flüchtlingsrats Mecklenburg-Vorpommern. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Mit einem Flüchtlingsgipfel will der Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern die Perspektive der Flüchtlingshilfe in der Debatte um Migration und Flucht stärker einbringen. Abseits der Bundesebene soll die Veranstaltung die Probleme und Möglichkeiten im Land ausloten, sagte die Geschäftsführerin des Flüchtlingsrats, Ulrike Seemann-Katz, zur Eröffnung am Dienstag in Schwerin.

Schwerin - Die Veranstaltung in den Räumen des Neustädtischen Palais in Schwerin soll sich mit den Themen Gesundheit, Bildung, medizinischer Versorgung und der medialen Berichterstattung befassen: Hierzu sind neben Vorträgen am Nachmittag auch Workshops geplant.

Die Schirmherrin der Veranstaltung, die Integrationsbeauftragte der Landesregierung Jana Michael, machte in ihrem Grußwort auf die Situation aufmerksam in der sich Geflüchtete befinden, die nach Deutschland kommen. Sie haben ihren Worten nach keine Lobby und erleben auch in Europa keine Verlässlichkeit. In der aktuellen Debatte seien die Themen Migration, Integration und Flucht zudem sehr emotional besetzt.

Am vergangenen Mittwoch hatten Bund und Länder in Berlin über die Kostenverteilung bei der Flüchtlingsaufnahme diskutiert. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) warf der Bundesregierung im Anschluss mangelnde Bereitschaft zu einer dauerhaft gerechten Kostenverteilung vor. „Es ist für mich nicht akzeptabel, dass der Bund mit uns hart diskutiert hat, ob bei steigenden Flüchtlingszahlen auch der Bund sich stärker beteiligt. Ja was denn sonst“, sagte sie am darauffolgenden Tag im Landtag.

Neben der Kostenfrage sehen die Kommunen im Nordosten das größte Problem vor allem in mangelnden Kapazitäten für Wohnraum, Betreuungs-, Schul- und Kitaplätzen sowie bei der medizinischen Versorgung. dpa