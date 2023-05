Forderung nach besserem Schutz vor Cyberangriffen in MV

Teilen

Ein Mann sitzt am Rechner und tippt auf einer Tastatur. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Im April legten Hacker durch eine Unmenge von Anfragen zeitweise Internetseiten von Ministerien und Polizei in Mecklenburg-Vorpommern lahm. Das lässt den Ruf nach besserem Schutz vor solchen Cyberangriffen lauter werden.

Schwerin - Redner mehrerer Fraktionen haben die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns aufgefordert, die IT-Systeme der öffentlichen Verwaltung besser vor Hackerangriffen zu schützen. „Wenn wir das nicht in den Griff bekommen, sind wir offen wie ein Scheunentor und schützen unsere Bürger nicht“, warnte der FDP-Abgeordnete David Wulff am Mittwoch in der Aktuellen Stunde des Landtags in Schwerin.

Wie schon die Attacken 2021 auf die Kreisverwaltung Nordwestmecklenburgs hätten auch die jüngsten Cyberangriffe im April auf Internet-Seiten von Ministerien und Landespolizei die Anfälligkeit der Computersysteme gezeigt. Wulff ermahnte die Landesregierung, das lange angekündigte IT-Sicherheitsgesetz vorzulegen und das Personal beim Landeskriminalamt zur Verfolgung solcher Straftaten aufzustocken. Nicht nur Kriminelle nutzten das Internet für eine neue Form der Piraterie. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sei auch eine Zunahme von Cyberangriffen zu registrieren, die als Teil dieses Krieges gewertet würden.

Der AfD-Abgeordnete Jens-Holger Schneider verwies darauf, dass neben öffentlichen Verwaltungen auch Energieanlagen zu Angriffszielen würden. Damit wachse die Gefahr eines Blackouts, des Zusammenbruchs des Stromnetzes. „Das wollen wir uns besser gar nicht vorstellen“, sagte Schneider.

Ann Christin von Allwörden warf den Regierungen in Bund und Land vor, die Gefahren der Cyberangriffe weiterhin zu unterschätzen, obwohl der jährliche Schaden in Deutschland auf über 200 Milliarden Euro geschätzt werde. „Wir hecheln dem Ganzen nur hilflos hinterher“, beklagte sie und forderte ebenfalls mehr Geld für Strafverfolgung und Prävention.

Der für die Gefahrenabwehr zuständige Innenminister Christian Pegel (SPD) widersprach Darstellungen, die Behörden im Land würden zu wenig für die Cybersicherheit tun. „Wenn wir offen wie ein Scheunentor wären, wären wir im Jahr 2023 in keiner einzigen Verwaltung mehr handlungsfähig“, sagte der Minister. Pro Tag würden etwa 1,5 Millionen Angriffe auf IT-Systeme von Land und Kommunen registriert. Diese würden in aller Regel abgewehrt. Doch gebe es keine 100-prozentige Sicherheit.

Daher seien auch alle Kommunen, die die Datenautobahnen des Landes nutzten, in der Pflicht, die geltenden Sicherheitsbestimmungen einzuhalten, um Hackern den Zugang zu den IT-Systemen zu verwehren. Um Erpressungsversuche durch illegale Sperrung von Daten zu unterbinden, sei es erforderlich die Daten regelmäßig zu sichern und verfügbar zu halten. Das Land biete regelmäßig Schulungen an und sei auch bestrebt, die Ermittlungsbehörden zu stärken. „Die Stellen sind da, sie zu besetzen ist schwer“, sagte Pegel. Auch die Wirtschaft suche nach IT-Fachleuten und zahlen oft besser. dpa