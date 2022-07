Frau aus Reichsbürgerszene kontrolliert: Wagen beschlagnahmt

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug „Polizei“. © David Inderlied/dpa/Illustration

Polizisten haben bei einer Kontrolle in Vorpommern das Auto einer Frau beschlagnahmt, die der sogenannten Reichsbürgerszene zugerechnet wird. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, fuhr die 56-Jährige am Montag zum wiederholten Mal mit ihrem nicht zugelassenen und so auch nicht versicherten Auto. Als sie in Niepars (Vorpommern-Rügen) kontrolliert werden sollte, weigerte sich die Fahrerin, das Auto überhaupt zu öffnen.

Niepars - Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Wagen geöffnet.

Die Fahrzeugschlüssel seien sichergestellt, die Frau herausgebeten und das Auto zur Verhinderung weiterer Straftaten vorerst beschlagnahmt worden. Was damit weiter passiert, lege die Staatsanwaltschaft fest. Sogenannte Reichsbürger erkennen, die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und ihre Gesetze nicht an. Somit wird auch die Polizei als Ordnungshüter nicht akzeptiert. Die Frau aus der Region Stralsund sei aus ähnlichen Vorfällen in der Vergangenheit schon bekannt, hieß es. dpa