Frau bei Unfall verletzt: Verursacher war alkoholisiert

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Eine 24 Jahre alte Autofahrerin ist nach einem Auffahrunfall bei Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Unfallverursacher, ein 20-jähriger Autofahrer, saß in der Nacht zum Sonntag alkoholisiert hinter dem Steuer, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Mit 1,99 Promille im Atem war er nach ersten Erkenntnissen auf der Bundesstraße 192 zu schnell unterwegs gewesen und dem vorausfahrenden Auto der 24-Jährigen aufgefahren.

Waren - Den Angaben zufolge ließ der junge Mann nach dem Unfall seinen stark beschädigten Wagen zunächst stehen, flüchtete zu Fuß und kehrte dann aber wieder zum Unfallort zurück. Während die 24-Jährige leichte Verletzungen erlitt, blieb er unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 16.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit.

Nach dem Atemalkoholtest musste sich der 20-Jährige auch noch einer Blutprobe unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und die Ermittlungen gegen ihn wurden aufgenommen. Die Bundesstraße blieb wegen der Aufräumarbeiten etwa anderthalb Stunden gesperrt. dpa