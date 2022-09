„Frau des Jahres 2023“ gesucht - Vorschläge bis 30. Oktober

Die Kommunalpolitikerin Nadine Förster ist als „Frau des Jahres 2022“ ausgezeichnet worden. © Stefan Sauer/dpa/Archiv

Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung sucht die „Frau des Jahres 2023“. Vorschläge werden bis zum 30. Oktober angenommen, wie die Staatskanzlei und das für Gleichstellung zuständige Justizministerium am Donnerstag mitteilten. Die Auszeichnung soll bei einem Empfang zum Internationalen Frauentag am 8. März 2023 überreicht werden. Der Tag ist im kommenden Jahr erstmals in MV ein gesetzlicher Feiertag.

Schwerin - „Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern viele starke Frauen“, betonte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). „Eine davon wollen wir als Frau des Jahres auszeichnen.“ Gleichstellungsministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) erklärte: „Wir suchen eine Frau, die aufgrund ihres beruflichen, gesellschaftlichen, sozialen oder kulturellen Engagements in besonderer Weise in Mecklenburg-Vorpommern wirkt. Dafür wollen wir Danke sagen.“ Vorgeschlagen werden könne auch eine Frau, die durch eine einmalige, besondere Aktion oder Leistung in Erscheinung getreten sei. Die Auszeichnung „Frau des Jahres“ gibt es im Nordosten seit 2019. dpa