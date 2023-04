Frau erstochen - Opfer fühlte sich von Ehemann bedroht

Teilen

Ein Justizbeamter führt den Angeklagten in den Gerichtssaal des Landgerichts Stralsund. © Frank Hormann/dpa

Im vergangenen Oktober sorgt eine Gewalttat in der Kleinstadt Barth für Aufsehen: Eine Frau wird mit mehr als 30 Messerstichen getötet. Sie fühlte sich laut Zeugenaussagen schon länger bedroht.

Stralsund - Der Prozess gegen einen 43-Jährigen wegen Mordes an seiner Ehefrau hat am Landgericht Stralsund mit einem Geständnis begonnen. In einer am Dienstag von seinem Verteidiger vorgetragenen Erklärung hieß es, er bereue die Tat „zutiefst“. Ihm sei bewusst geworden, dass er nicht nur das Leben seiner Frau, sondern auch das seiner Familie, seiner Kinder und letztendlich sein eigenes zerstört habe.

Der aus Marokko stammende Mann räumte laut der Erklärung ein, mit einem Küchenmesser auf seine Frau eingestochen zu haben und somit für ihren Tod verantwortlich zu sein. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord aus niederen Beweggründen vor. Er habe am 12. Oktober in der gemeinsamen Wohnung in einer Barther (Vorpommern-Rügen) Asylbewerberunterkunft 35 Mal auf Kopf und Oberkörper der 38-Jährigen eingestochen.

Nach der Tat habe er Bilder und Videos, auf denen das Opfer zu sehen war, unter anderem an seinen Vater geschickt, und diesem gesagt, er habe seine Frau umgebracht, weil diese einen anderen Mann nach Hause gebracht habe. Laut Staatsanwaltschaft war der Mann vermindert schuldfähig. Er sei positiv auf Alkohol und Kokain getestet worden. Die drei Kinder der Familie waren zum Tatzeitpunkt nicht in der Unterkunft.

Von einer tatsächlichen Affäre der ebenfalls aus Marokko stammenden Frau wurde am ersten Verhandlungstag nichts bekannt. Dazu habe sie viel zu viel Angst vor ihrem Mann gehabt, sagte eine Bekannte der Familie. Er habe sie permanent überwacht und sei sehr misstrauisch gewesen. Ihrer Aussage nach hatte das spätere Opfer vorhergesagt, dass ihr Mann sie eines Tages umbringen würde, etwa falls sie ihn verlasse.

Mitarbeiter der Barther Unterkunft berichteten von Plänen der Ehefrau, getrennt von ihrem Mann zu leben. Demnach wollte sie, dass er auszieht. Man habe ihr stattdessen zum Schutz eine Unterbringung an einem dem Mann unbekannten Ort vorgeschlagen. Das habe die Frau aber abgelehnt. Nach der Ankunft der Familie in Barth habe es 2018 anfangs Probleme gegeben, beispielsweise weil der Angeklagte randaliert habe. In den zurückliegenden anderthalb bis zwei Jahren habe sich das Familienleben nach außen hin aber normalisiert.

Der Angeklagte verfolgte die Verhandlung überwiegend mit gesenktem Haupt. Bei Schilderungen des Tattages durch Zeugen schluchzte er immer wieder. Als eine Rechtsmedizinerin Fotos der obduzierten Leiche seiner Frau präsentierte, wandte er sich ab.

Zeugen waren am Tag der Tat auf ihn aufmerksam geworden, weil er vor der Unterkunft herumgeschrien habe. Zudem habe er Blut auf seiner Kleidung gehabt. Seine Frau wurde mit zahlreichen Stichen und Schnittverletzungen in der Wohnung gefunden. Nach Aussage einer Rechtsmedizinerin gebe es Hinweise darauf, dass auf sie auch noch eingestochen wurde, als sie bereits lag. Als Todesursache wurden unter anderem Verletzungen von Herz und Lunge festgestellt.

Am Mittwoch soll unter anderem ein weiterer Sachverständiger vom Gericht angehört werden. Ein Urteil wird am Mittwoch kommender Woche erwartet. dpa