Frau rettet Jugendliche auf Rügen: Stirbt in Klinik

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Nachdem sie gemeinsam mit einem weiteren Helfer zwei Jugendliche aus dem Wasser gerettet hat, ist eine Frau in einem Strandbad selbst in Not geraten und später im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich die 57-Jährige am Freitagabend im Ostseebad Thiessow in Mönchgut (Landkreis Vorpommern-Rügen) ersten Erkenntnissen zufolge ins Wasser begeben, um den zwei Jugendlichen zu helfen, die wegen des starken Wellengangs in Lebensgefahr geraten waren.

Mönchgut - Gemeinsam mit dem anderen Helfer gelang es ihr, die beiden zu retten.

Daraufhin geriet die 57-Jährige jedoch selbst in Not und konnte das Ufer nicht mehr selbstständig erreichen. Zwei Strandbesucher eilten ihr zur Hilfe und bargen die inzwischen leblose Frau aus dem Wasser. Sie begannen umgehend mit der Reanimation, die daraufhin eingetroffene Rettungskräfte erfolgreich fortsetzten. Sie brachten die Frau in ein Krankenhaus, wo sie jedoch kurze Zeit später starb. dpa