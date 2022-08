Frau sticht auf Ex-Freund ein: Opfer in Klinik, Frau gefasst

Die Polizei in Westmecklenburg ermittelt gegen eine 30-jährige Frau, die ihren Ex-Freund mit einem Messer attackiert und verletzt haben soll. Der 34 Jahre alte Geschädigte aus Grabow (Ludwigslust-Parchim) wurde bei dem Vorfall am Mittwochmorgen so schwer verletzt, dass er in eine Klinik gebracht wurde, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Ludwigslust sagte.

Grabow - Die Polizei verwies etwa auf Schnittwunden an Armen und Beinen.

Der Vorfall soll sich am Morgen in der Wohnung des 34-Jährigen ereignet haben. Nach Angaben der Polizei hatte sich die Frau zusammen mit einem anderen Mann ungefragt Zugang zu der Wohnung verschafft. Danach sei es zu einem Streit gekommen, bei dem es mutmaßlich um Geld gegangen sein soll. Das genaue Motiv sei aber noch nicht klar.

Die Frau und ihre Bekannter flohen. Eine Bekannte des Geschädigten rief die Polizei. Die 30-Jährige sei später im etwa 30 Kilometer entfernte Rastow bei Schwerin gefasst worden. Es bestehe der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung. Täter und Opfer seien der Polizei wegen anderer Delikte, etwa im Zusammenhang mit Drogen, bekannt. dpa