Frau verliert 51.000 Euro durch Betrug: Urteil erwartet

Am Amtsgericht Pasewalk wird am heutigen Tag ein Prozess um einen Liebesbetrugsfall fortgesetzt. Die Kammer will erst die damals leitende Ermittlerin als Zeugin hören und danach ein Urteil sprechen. Dem Angeklagten, der laut Staatsanwaltschaft zusammen mit Komplizen eine Frau aus Anklam (Vorpommern-Greifswald) um insgesamt 51.000 Euro betrogen haben soll, wird Beihilfe zum bandenmäßigen Betrug vorgeworfen.

Pasewalk - Der 32-Jährige soll demnach zu einer international agierenden Bande für das sogenannte Love Scamming gehören. Er schweigt bisher zu den Vorwürfen vor Gericht.

Die inzwischen 65 Jahre alte Frau hatte 2018 über Facebook und andere soziale Medien Kontakt zu einem angeblichen Kunsthändler aus Nordamerika bekommen. Dieser hatte ihr Komplimente gemacht und sie besuchen wollen. Nachdem der vermeintliche Kunsthändler mehrfach von Problemen berichtete, hatte die verheiratete Frau ihm in mehreren Raten Geld überwiesen, insgesamt 51 024 Euro.

Eines der Konten, auf die das Geld ging, gehörte dem Angeklagten. Dieser war 2021 in Euskirchen (Nordrhein-Westfalen) festgenommen worden. Die Frau hatte letztlich Angehörigen davon erzählt, die Anzeige erstatteten. dpa