Frau verliert viel Geld an Liebesbetrüger

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Eine Frau aus der Region Teterow (Landkreis Rostock) hat knapp 60.000 Euro an Liebesbetrüger via Internet verloren. Der Kontakt kam bereits im April 2022 über soziale Medien zustande, wie ein Polizeisprecher am Freitag in Güstrow sagte. Der vermeintliche Liebhaber habe sich als in Syrien stationierter deutscher Soldat ausgegeben.

Teterow - Er habe der Frau in Aussicht gestellt, nach dem Einsatz und seiner Pensionierung zu ihr kommen zu wollen. Dabei hätten die Täter die Gefühlslage der arglosen Geschädigten monatelang ausgenutzt und sie immer wieder zu Zahlungen animiert, mit denen angeblich Reise-, medizinischen Behandlungs-, Unterbringungs- oder behördliche Kosten ausgeglichen werden sollten.

Die Betrüger hätten der Frau vor allem Sprachnachrichten gesandt. Diese sollen zum Teil an Computern erstellt worden sein. Die 60-jährige allein lebende Frau ging letztlich zur Polizei, um sich nach dem Bundeswehrsoldaten zu erkundigen. Die Kriminalisten klärten sie auf. dpa