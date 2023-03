Frauen sechs Prozent im Lohnrückstand gegenüber Männern

Statistisches Landesamt

Frauen in Mecklenburg-Vorpommern verdienen im Vergleich zu Männern laut Statistischem Landesamt seit Jahren im Schnitt etwa sechs Prozent weniger. Die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern sei im Vergleich aller Bundesländer in MV am geringsten - aber sie sei beständig, teilte das Amt am Donnerstag mit Blick auf den Internationalen Frauentag am 8. März mit.

Schwerin - In Deutschland insgesamt betrage der Lohnunterschied 18 Prozent.

Eng verknüpft mit dem Einkommen ist dem Amt zufolge der Arbeitsumfang. Frauen im Nordosten arbeiten demnach im Durchschnitt 34 Stunden pro Woche, Männer 39,1 Stunden. Während nur etwas mehr als die Hälfte der Frauen - rund 55 Prozent - Vollzeit arbeite, seien es bei den Männern fast 87 Prozent.

Das Amt kann belegen, dass die Frauen für die Kindererziehung kürzer treten: Mit einem Alter von 30 Jahren beginnend, lägen die durchschnittlichen Bruttostundenverdienste der Frauen in Mecklenburg-Vorpommern durchgängig unter denen der Männer, hieß es. Dies sei Alter, in dem die Kinder kommen. Bei der Geburt des ersten Kindes waren die Mütter in MV im Jahr 2021 im Schnitt 29,3 Jahre alt. dpa