Friedrich Merz ruft auf zu „Mut in schwierigen Zeiten“

Teilen

Friedrich Merz, Parteivorsitzender der CDU, spricht in der Plenarsitzung im Deutschen Bundestag. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Unionsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz hat zu „Mut in schwierigen Zeiten“ aufgerufen. Das werde seine Botschaft sein bei einem traditionellen Kaufmannstreffen, zu dem er am Freitag als Gastredner nach Rostock gekommen war. „Es gibt viele Probleme, es gibt viele Herausforderungen“, sagte der CDU-Chef.

Rostock - Die Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier am Freitagmorgen habe ihn zusätzlich motiviert, zu kommen und etwas ähnliches zu sagen. Steinmeier hatte in einer Grundsatzrede die Menschen in Deutschland auf eine schwierige Zukunft als Folge des Ukraine-Kriegs eingestimmt und ihren Widerstandsgeist beschworen.

Merz sieht nach eigener Aussage in der derzeitigen Energiekrise Chancen für den Norden Deutschlands. Dieser habe zurzeit „einige strukturelle Vorteile, und die sollte er nutzen“. So habe die Stadt Rostock etwa viele Potenziale bei Wind- und Sonnenenergie und durch den Hafen.

Merz war zur sogenannten Jahresköste der Kaufmannschaft zu Rostock gekommen. Ein Festmahl, das schon seit dem Mittelalter stattfindet und bei dem Unternehmer traditionell Geld für gemeinnützige Zwecke in der Hansestadt sammeln. dpa