Fröde wieder dabei: Hansa Rostock in Bestbesetzung nach Aue

Spielbälle liegen auf dem Rasen. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock kann das Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Tabellenvorletzten FC Erzgebirge Aue in Bestbesetzung bestreiten. Mittelfeldspieler Lukas Fröde hat die Sperre nach der zehnten Gelben Karte, die ihn am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen Jahn Regensburg (1:1) zum Zuschauen zwang, abgesessen und dürfte wieder in die Startelf rücken.

Rostock - „Die Trainingsleistungen waren gut, ich habe einen extrem guten Eindruck von der Mannschaft“, sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Freitag.

Fröde wird aller Voraussicht nach anstelle von Björn Rother beginnen. Der 27 Jahre alte vom Ligarivalen Karlsruher SC ausgeliehene Defensivmann ist in Härtels Planungen absolut gesetzt und hat bislang 24 Partien in Hansa-Diensten bestritten. Die beiden Stürmer Pascal Breier und Danylo Sikan fehlen im Duell der beiden ehemaligen DDR-Oberligisten allerdings Breier ist an Corona erkrankt, Sikan nach einer Roten Karte für drei Spiele gesperrt.

Die Rostocker könnten mit dem siebten Auswärtssieg auch die letzten Zweifel am Ligaverbleib beseitigen. „Wir werden alles investieren, um die Marke von 40 Punkten zu knacken“, versicherte Jens Härtel. Einen Spaziergang erwartet der 52-Jährige bei der Stippvisite in seiner sächsischen Heimat allerdings nicht: „Aue kann extrem schnell umschalten. Wir brauchen eine gut organisierte Defensive.“ dpa