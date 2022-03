Fünf bestätigte Corona-Fälle beim FC Hansa Rostock

Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Symbolbild

Nun hat das Coronavirus auch den FC Hansa Rostock erfasst. Wie der mecklenburgische Fußball-Zweitligist am Montag bestätigte, wurden zu Wochenbeginn bei einer Testreihe insgesamt fünf Corona-Fälle festgestellt. Zudem gebe es drei weitere Verdachtsfälle im Team oder in dessen Umfeld. Namen wurden nicht genannt. Die nicht-betroffenen Spieler trainieren zunächst normal weiter.

Rostock - „Alle infizierten Personen befinden sich in häuslicher Isolation. Die DFL ist informiert. Unser Spiel in Sandhausen ist Stand heute nicht gefährdet. Wir wollen auch spielen“, sagte Hansa-Vorstandschef Robert Marien mit Blick auf die Partie am Samstag (13.30 Uhr/Sky). Keiner der Betroffenen leide unter einem schwerwiegenden Verlauf.

Fest steht, dass Abwehrspieler Nico Neidhardt und Mittelfeldmann Lukas Fröde Corona haben. Die beiden 27 Jahre alten Hansa-Profis waren schon am vergangenen Freitag im Heimspiel gegen Holstein Kiel (3:2) ausgefallen. „Wir wissen nicht, wie lage es dauert, bis sie wieder zur Verfügung stehen“, berichtete Hansa-Coach Jens Härtel. dpa