Fußball-Amateur per Hacke ins ZDF-„Sportstudio“

Der Schönberger Jahn-Sylas Schmidt darf sich an der berühmten Torwand versuchen. © Ralph Orlowski/ZDF/dpa/Archivbild

Mit einem Tor per Hacke hat es ein 19 Jahre alter Fußballspieler aus Mecklenburg-Vorpommern auf die große TV-Bühne geschafft. Jahn-Sylas Schmidt wurde vom ZDF in das „Aktuelle Sportstudio“ am Samstag nach Mainz eingeladen und darf dort an der berühmten Torwand gegen einen Fußball-Promi antreten. Studiogast ist laut ZDF-Ankündigung Torhüter Alexander Nübel von AS Monaco.

Schönberg - „Von der Einladung habe ich am Montag erfahren“, sagte Schmidt der „Ostee-Zeitung“ (Freitag).

Erzielt hatte der Spieler der zweiten Mannschaft des FC Schönberg 05 seinen außergewöhnlichen Treffer beim Hallenturnier Ende Dezember in Schönberg. Nach einem langen Pass seines Torhüters lenkte er den Ball artistisch per Hacke ins Tor. Ein Vereinsmitglied hatte die Spiele bei dem Turnier gefilmt und das Video von Schmidts Tor nach Absprache mit dem Sportchef des Vereins bei hartplatzhelden.de hochgeladen. Das Portal kooperiert mit dem „Aktuellen Sportstudio“. Schmidts Kunststück gefiel einer Jury so gut, dass er nun nach Mainz fahren darf. dpa