Fußgänger von zwei Autos angefahren: Schwer verletzt

Teilen

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein Fußgänger ist an einer Ampelkreuzung in Rostock nacheinander von zwei Autos angefahren und schwer verletzt worden. Der 52-Jährige habe am Freitagnachmittag eine Straße überqueren wollen, als die Fußgängerampel gerade Rot zeigte, teilte die Polizei am Abend mit. Der Fahrer eines herannahenden Autos versuchte demnach, dem Passanten auszuweichen, erwischte ihn jedoch mit dem linken Kotflügel.

Rostock - Ein zweites Auto, das auf der gleichen Fahrspur unterwegs war, prallte ebenfalls gegen den Fußgänger. Der unbekannte Fahrer fuhr jedoch weiter, ohne anzuhalten, wie es hieß.

Der Fußgänger schleuderte beim zweiten Unfall den Angaben zufolge mit dem Kopf gegen einen Einkaufskorb voller Pakete und blieb zunächst regungslos liegen. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Es bestehe der Verdacht, dass der Mann betrunken war. Im Krankenhaus sei ihm auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen worden. Die Ermittler bitten um Hinweise zu dem davongefahrenen Auto. dpa