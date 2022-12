Fußgängerin von Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt

Mitarbeiter von DEKRA und der RSAG untersuchen eine beschädigte Strassenbahn in Rostock. © Frank Hormann/dpa

Eine ältere Frau übersieht an einem Übergang in Rostock offenbar eine Straßenbahn und wird frontal erfasst. Reanimierungsversuche bleiben erfolglos.

Rostock - In Rostock ist eine Fußgängerin von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe die 85-Jährige am Donnerstagvormittag im Stadtteil Lütten Klein an einem Übergang die Gleise überquert, ohne die herannahende Straßenbahn wahrzunehmen, teilte die Polizei mit. Die Bahn habe noch gebremst und geklingelt. „Die Dame wurde frontal erfasst“, sagte ein Polizeisprecher.

Laut Mitteilung erlitt die Frau schwere Kopfverletzungen. Reanimierungsversuche blieben erfolglos. Der 51-jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und wurde behandelt. Eine zwischenzeitige Sperrung der Linien 1 und 5 zwischen der Mecklenburger Allee und der Thomas-Morus-Straße hob die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) im Laufe des Vormittags wieder auf. Zeitweise verkehrten Schienenersatzbusse. dpa