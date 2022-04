Gängige Schutzimpfungen für Flüchtlinge in Impfzentren

Ein Mitarbeiter eines Impfzentrums impft einen Jugendlichen gegen Corona. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der Auftrag der staatlichen Corona-Impfzentren in Mecklenburg-Vorpommern wird erweitert. Sie sollen künftig neben den Corona-Immunisierungen auch andere Schutzimpfungen vor allem für Flüchtlinge aus der Ukraine anbieten, wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Montag in Schwerin ankündigte. Als Beispiele nannte sie Impfungen gegen Masern, Röteln, Diphterie und Keuchhusten.

Schwerin - Auch andere Schutzbedürftige könnten das Angebot nutzen. Wen genau sie dazu zählt, führte Drese nicht näher aus.

Bund und Länder hatten sich am vergangenen Donnerstag darauf geeinigt, die Kosten der Corona-Impfzentren und der mobilen Impfteams bis zum Jahresende zu gleichen Teilen weiter zu finanzieren. Nach Ansicht von Drese bietet das Vorhalten dieser Impf-Grundstruktur den Vorteil, dass kurzfristig flexibler auf neue Entwicklungen und akut steigende Impfbedarfe reagiert werden könnte. Experten schließen eine neue Corona-Welle im Herbst nicht aus. Über 70-Jährigen wird bereits jetzt eine vierte Impfung gegen das Coronavirus empfohlen. dpa