Gärten in Mecklenburg-Vorpommern öffnen ihre Pforten

Im Garten von Silke Burmeister blühen die Sommerblumen im Juni bereits in voller Pracht. © Thomas Häntzschel/dpa/Archivbild

Sich in fremden Gärten herumtreiben? Das ist an diesem Wochenende problemlos im Nordosten möglich. Die Aktion „Offene Gärten in MV“ erfreut sich laut Veranstaltern wachsender Beliebtheit.

Schwerin - Naturfreunde sind am Wochenende zu einer Erkundungstour durch die Gärten Mecklenburg-Vorpommerns eingeladen. Etwa 120 private Gärten, Parks oder Gärtnereien öffnen im Rahmen der Aktion „Offene Gärten in MV“ ihre Pforten. Es gehe darum, dass Gärtner ihre Kleinode für Fremde öffnen, sagte eine Sprecherin der Aktion. Die meisten Teilnehmer würden dies am Samstag und Sonntag zwischen 10 und 18.00 Uhr tun. Die Besucher dürften sich vielerorts auch auf Kaffee und Kuchen freuen. Die Initiative sei in den vergangenen sechs Jahren immer größer geworden. Mittlerweile verabredeten sich Gruppen extra zum „Garten-Hopping“. Abgesehen von der Insel Rügen gebe es im ganzen Land Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Auf ihrer Internetseite listen die Organisatoren alle Teilnehmer der Aktion auf. Außerdem sollen farbenfrohe Gießkannen den Interessierten helfen, die teilnehmenden Gärten zu finden.

Für den Herbst ist den Organisatoren zufolge wegen der großen Nachfrage bereits ein zweites Wochenende geplant, an dem sich die Gärten im Land öffnen sollen. Außerdem findet Mitte August die Aktion „Sommernacht im Garten“ statt, die mit abendlichen Kulturprogrammen in den Gärten aufwartet wie etwa Lesungen, Musik oder Schauspiel. dpa