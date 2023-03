Gartenhaus brennt nach Heizversuch mit Ofen ab

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Beim Versuch, einen Ofen anzuheizen, hat ein Mann in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) ein Gartenhaus in Brand gesetzt. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall kurz nach Mitternacht in einer Kleingartenanlage. Der 23-Jährige entzündete das Feuer in dem Ofen, das aber sehr schnell außer Kontrolle geraten sein soll.

Torgelow - Der Mann und seine 19-jährige Bekannte, die einen Säugling dabei hatte, mussten flüchten. Das Gartenhaus brannte nieder. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf weitere Gebäude übergriffen. Verletzt wurde niemand, die Polizei ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung. dpa