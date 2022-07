Gedenkstätte für Preußenkönigin bekommt Büste wieder

Schloss Hohenzieritz begeht Luisentag. © Timm Allrich/Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern/obs/Archivbild

Die Gedenkstätte für die Preußenkönigin Luise (1776-1810) in Hohenzieritz (Mecklenburgische Seenplatte) bekommt ihre originale Marmor-Büste der Königin zurück. Wie eine Sprecherin der Gedenkstätte am Montag sagte, wird die Büste am 19. Juli, dem „Luisentag“ anlässlich des 212. Todestages der einst beliebten Monarchin, in Hohenzieritz vorgestellt. Sie stammt vom Bildhauer Christian Daniel Rauch (1777-1857).

Hohenzieritz - Damit soll zugleich eine längere Verwechslung korrigiert werden.

In Hohenzieritz war die Gemahlin von König Friedrich Wilhelm III. von Preußen 1810 gestorben. Sie galt als sehr populär und war zu Besuch in der Sommerresidenz ihres Vaters Herzog Karl zu Mecklenburg (1741-1816). Ihr Ruhm knüpfte sich unter anderem an ihre Verhandlungen mit Napoleon. Auch Baumeister Friedrich Schinkel und der Gelehrte Wilhelm von Humboldt schätzten sie.

Die Gedenkstätte war nach ihrem Tod in Hohenzieritz eingerichtet, im Jahr 1945 aber geschlossen worden. Sie geriet in Vergessenheit. Erst im Jahr 2000 wurde die Gedenkstätte von einem Verein wiedereröffnet und nach und nach eingerichtet. In dem Sterbezimmer stand seither neben einem steinernen Sarkophag eine andere Luisen-Büste. Diese soll ein Unbekannter anonym am Schloss abgestellt haben.

Die originale knapp zwei Zentner schwere Büste von Rauch war eine von insgesamt fünf dieser Arbeiten des Bildhauers. Untersuchungen ergaben, dass nur das Original eine Inschrift mit allen Namen der Luise von Preußen und ihre Geburts- und Sterbedaten trug. In den Wirren des Kriegsendes war die originale Luisen-Büste verschwunden. Sie wurde später in Sammlungen des Ex-Großherzogtums entdeckt, so dass sie nun ausgetauscht werden kann. dpa