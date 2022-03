Gedenktag für Terror-Opfer: Trauerbeflaggung im Nordosten

Christian Pegel (SPD), der Bau- und Verkehrsminister von Mecklenburg-Vorpommern, spricht. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB

Anlässlich des erstmals stattfindenden nationalen Gedenktags für die Opfer von Terrorismus am Freitag hat Innenminister Christian Pegel (SPD) im ganzen Land Trauerbeflaggung angeordnet. „An diesem Tag erinnern wir uns alle an die Opfer von terroristischer Gewalt, aber denken auch mit all unserem Mitgefühl an die Angehörigen“, sagte der Politiker am Donnerstag in Schwerin.

Schwerin - Gegen Terrorismus und Extremismus vorzugehen sei eine der wichtigsten Aufgaben der Landesregierung.

Mit der erst im Februar beschlossenen Einführung des Gedenktages will die Bundesregierung nach eigenen Angaben an den europäischen Gedenktag anknüpfen. Dieser war 2005 zur Erinnerung an die Bombenanschläge in Madrid im Vorjahr ins Leben gerufen worden. „Dieser Tag wird ein Tag der Erinnerung, des Mitgefühls, aber auch der Mahnung sein, mit aller Entschlossenheit gegen terroristische Bedrohungen vorzugehen“, hieß es im Februar von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). dpa