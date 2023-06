Gericht weist Millionenklage zum Kranunfall zurück

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Das Landgericht Rostock hat eine Schadenersatzklage im Zusammenhang mit einem spektakulären Unfall bei der Verladung zweier Kräne im Rostocker Seehafen als unbegründet zurückgewiesen. Das Rostocker Umschlagsunternehmen könne in dem Fall nicht wegen einer mangelhaften Organisation des gesamten Verladevorgangs haftbar gemacht werden, urteilte das Gericht am Mittwoch.

Rostock - Es habe keine allgemeine Überwachungspflicht für den gesamten Verladeprozess bestanden. Gegen das Urteil ist eine Berufung als Rechtsmittel möglich.

Die Versicherung des Kranherstellers Liebherr hatte ein Rostocker Umschlagsunternehmen auf die Zahlung von 7,5 Millionen Euro verklagt. Den Gesamtschaden inklusive Bergungskosten bezifferte das Gericht am Mittwoch auf rund 8,1 Millionen Euro. Die beiden jeweils über 400 Tonnen schweren Kräne des Typs LHM 550 waren am 31. Januar 2020 beim Verladen auf ein Schwergutschiff in das Hafenbecken gerutscht. Bei einem ersten Erörterungstermin kam am 16. Februar dieses Jahres vor der Kammer für Handelssachen keine gütliche Beilegung zustande. dpa