Gesetz für bessere Erzieherausbildung auf dem Weg

Das Landeskabinett in Schwerin hat die Neufassung eine Gesetzes zur Förderung der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern für Kinder bis zu zehn Jahren freigegeben. „Es ist wichtig, dass wir ein großes Augenmerk auf eine verbesserte Ausbildung legen und die Azubis so noch intensiver auf ihrem Weg zur Erzieherin und zum Erzieher begleiten“, betonte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Mittwoch.

Schwerin - Das Kabinett hatte den Weg am Vortag frei gemacht, damit kann über der Gesetzesvorschlag im Landtag beraten und abgestimmt werden.

Der Novelle zufolge soll die Anrechnung der Azubis auf den Fachkräfte-Schlüssel ab dem Ausbildungsjahr 2023/24 schrittweise abgeschafft werden. Den Kindertagesstätten und Kindergärten soll es so ermöglicht werden, mehr zusätzliches Personal einzustellen. Die Kosten hierfür trage das Land, hieß es.

Die Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag, Jeannine Rösler, wies bereits am Dienstag zudem darauf hin, dass mit einer verbesserten Ausbildung auch die Hoffnung verbunden ist, dass sich mehr junge Menschen für den Beruf interessieren. dpa