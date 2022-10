Gespräche: Bundespräsident Steinmeier in Neustrelitz

Die ostmecklenburgische Kleinstadt Neustrelitz ist von Dienstag (14.00 Uhr) an für drei Tage auswärtiger Amtssitz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Damit setzt das Staatsoberhaupt die von ihm zu Beginn seiner zweiten Amtszeit Anfang des Jahres ins Leben gerufene Reihe „Ortszeit Deutschland“ fort. Die mehrtägigen Aufenthalte außerhalb Berlins seien dazu gedacht, mit Bürgerinnen und Bürgern über aktuelle Herausforderungen, Wünsche und Sorgen ins Gespräch zu kommen, hieß es aus dem Bundespräsidialamt.

Berlin/Neustrelitz - Nach Altenburg in Thüringen, Quedlinburg in Sachsen-Anhalt und Rottweil in Baden-Württemberg ist Neustrelitz die vierte Station. Schwerpunktthemen bei den nun anstehenden Gesprächen dürften die Folgen des andauernden Kriegs in der Ukraine, die dramatisch gestiegenen Energiepreise und die Auswirkungen der Inflation sein. Geplant sind unter anderem Treffen mit Schülern, eine „Kaffeetafel kontrovers“, bei der Steinmeier mit den Teilnehmern unter anderem über das Thema Protestkultur diskutieren will, und eine Gesprächsrunde mit Mittelständlern über die Energiesicherheit. Am Donnerstag wird der Bundespräsident den slowenischen Staatspräsidenten Borut Pahor mit militärischen Ehren auf dem Marktplatz der Stadt empfangen. dpa