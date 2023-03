Gestiegene Kosten: Landwirte beraten Probleme bei Bauerntag

Ein Traktor zieht Pflug und Egge über ein abgeerntetes Feld. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten sowie wachsende bürokratische Hemmnisse machen Landwirten in Mecklenburg-Vorpommern zu schaffen. Beim Bauerntag in Linstow (Landkreis Rostock) wollen am Donnerstag (09.30 Uhr) mehrere hundert Landwirte mit Politik und Fachleuten über Lösungen beraten. Dazu wird am Nachmittag auch Landesagrar- und -umweltminister Till Backhaus (SPD) erwartet.

Linstow - Diskutiert wird vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine auch die künftige Sicherheit in der Nahrungsmittelversorgung.

Infolge der Sanktionen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg leider die Branche laut Landesbauernverband unter hohen Kraftstoff-, Dünge-, Futter- und Energiekosten. Zudem würden Stallinvestitionen durch immer neue umwelt- und ordnungsrechtliche Vorschriften erschwert. Die Land- und Ernährungswirtschaft in MV ist nach Angaben des Agrarministeriums mit rund 50.000 Beschäftigten einer der wichtigsten Arbeitgeber im Nordosten. dpa