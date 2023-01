Gestohlene Rammstein-Sänger-Statue weiter verschwunden

Teilen

Ein Journalist fotografiert eine Kette mit einem Schloss an der Stelle, wo die Till-Lindemann-Statue stand. © Bernd Wüstneck/dpa

Die Bronzestatue für Rammstein-Sänger Till Lindemann beschäftigt weiter die Polizei. Das am Mittwoch in Rostock verschwundene Kunstwerk ist immer noch weg. Wie ein weiteres Kunstwerk des gleichen Erschaffers.

Rostock - Die in Rostock gestohlene Bronzestatue des Rammstein-Sängers Till Lindemann bleibt verschwunden. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, gibt es bisher keine heiße Spur zu dem Kunstwerk des anonymen Künstlers Roxxy Roxx. Die Statue war am Dienstag auf einer Grünfläche im Rostocker Stadtteil Evershagen aufgestellt worden und mit einer Kette gesichert. Dort hatte Lindemann einen Teil seiner Jugend verbracht. Am Mittwoch - dem 60. Geburtstag Lindemanns - wurde die Polizei am Vormittag informiert, dass das Kunstwerk gestohlen sei. Der Sockel war noch da.

Es war bereits der zweite Diebstahl einer Künstlerfigur desselben Bildhauers in der Hansestadt. Im Juli 2019 hatte dieser dem aus MV stammenden Rapper Marteria in der Rostocker Innenstadt eine 1,30 Meter hohe Skulptur mit dessen Kunstfigur „Marsimoto“ gewidmet. Diese stand ebenfalls auf einem Sockel und war kurz danach entwendet worden. dpa