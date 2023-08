Gesundheitsministerin Drese macht auf Sommertour Station

Teilen

Stefanie Drese (SPD) bei einem Fototermin. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Auf ihrer Sommertour muss sich Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) auch mit der aktuellen Lage der Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigen. Heute besucht sie die Asklepios Klinik in Parchim. Das Krankenhaus hatte vor knapp einem Jahr mit der Entscheidung, die Kinderstation zu schließen, für Proteste in Bevölkerung und Politik gesorgt.

Schwerin/Parchim - Doch nicht nur die medizinische Versorgung von Kindern wirft Probleme auf. Ende Juli musste die Warnow-Klinik in Bützow Insolvenz anmelden, arbeitet aber weiter.

Die vom Bund geplante Krankenhausreform soll die durch das bisherige Vergütungssystem benachteiligten kleineren Kliniken besserstellen. Fachleute befürchten jedoch, dass die Wirkung zu spät einsetzt und vor allem Standorte in ländlichen Regionen auf der Strecke bleiben. Am Dienstag befasst sich der Sozialausschuss des Landtags mit der Situation in Bützow. Die Krankenhausgesellschaft hat bereits einen finanziellen Rettungsschirm des Landes für existenzbedrohte Kliniken verlangt. dpa