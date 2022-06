GEW fordert bessere Bildungsbedingungen in MV

Ein Lehrer steht im Unterricht an der Tafel. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Die Lehrer- und Erziehergewerkschaft GEW hat zum Internationalen Kindertag bessere Bildungsbedingungen in Mecklenburg-Vorpommern gefordert. So müssten die Gruppengrößen in der Kinderbetreuung verkleinert werden, verlangten die beiden GEW-Landesvorsitzenden Annett Lindner und Nico Leschinski am Mittwoch. Eine Fachkraft sollte demnach in der Krippe nicht mehr als vier Kinder betreuen, im Kindergarten acht und im Hort zwölf.

Schwerin - Derzeit sind es in der Krippe sechs, im Kindergarten 15 und im Hort 22 Kinder je Fachkraft.

Zudem benötige jede Schule mindestens einen Schulsozialarbeiter. Die Schulen müssten inklusiv sein und die individuellen Fähigkeiten aller Schüler berücksichtigen. Die Lehrer brauchten gesunde Arbeitsbedingungen. Auch an den Berufsschulen müsse für ausreichend Personal gesorgt werden.

Jeder Euro, der für Bildung ausgegeben werde, sei gut investiert, betonten die beiden GEW-Vorsitzenden. Gerade in krisenbehafteten Zeiten sei Bildung das Beste, was Kindern mitgegeben werden könne. Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) versicherte für die Landesregierung: „Die Kinder können sich auf uns verlassen, dass wir alles dafür tun, damit sie alle die gleichen Chancen für ein schönes Leben haben.“

Die Wohlfahrtsverbände in MV kritisierten unterdessen, dass es immer noch keine flächendeckende Frühförderung für Kinder mit Behinderungen im Nordosten gebe. „Kinder mit Behinderungen oder Entwicklungsverzögerung haben Anspruch auf interdisziplinäre Frühförderung“, erklärte der Vorsitzende der Liga der Spitzenverbände der Wohlfahrt, Bernd Tünker. „Doch nach mehr als 30 Verhandlungsterminen in den vergangenen fünf Jahren für eine Landesrahmenvereinbarung fehlen nach wie vor Unterschriften unter dem Vertragswerk, die diese Unterstützung für viele Kinder erst möglich machen würden.“

Bisher gebe es in MV nur sieben und damit viel zu wenige Stellen, die Familien mit Kindern das Angebot einer komplexen Frühförderung machen könnten. Insbesondere auf dem Land fehle es an Angeboten. dpa