GEW kritisiert kommende Kürzungen für Privatschulen in MV

Die Bildungsgewerkschaft GEW hat die Rücknahme der rückwirkenden Kürzung der Landeszuschüsse für private Gymnasien, Regional- und Gesamtschulen begrüßt. Zugleich kritisierte der Landesvorsitzende Nico Leschinski am Mittwoch, dass die Kürzung weiterhin vom kommenden Schuljahr an drohe. Die zurückgenommene Kürzung in Höhe von vier Millionen Euro für das laufende Schuljahr zeige, dass es für einige Schulen um den Fortbestand in bisheriger Form gehe.

Schwerin - Grund für die Kürzungen ist das Berechnungssystem der Landeszuschüsse für private Schulen, die auf den Ausgaben des Landes pro Schüler basieren. Diese waren im Berechnungsjahr 2021 gesunken, so dass nun auch die Zuschüsse für die freien Schulen sinken sollen.

Die GEW forderte einen Umbau der Förderung der freien Schulen durch das Land. „Der Ansatz, die Schülerkostensätze der öffentlichen Schulen als Bezugsgröße zu verwenden, muss geändert werden“, so Leschinski. Dafür müsse das Schulgesetz schnellstmöglich überarbeitet werden. Die freien Schulen brauchten eine dauerhafte und auskömmliche Finanzierung. „Ansonsten müsste man allen Eltern der etwa 20.000 Schüler:innen an freien Schulen raten, sich noch in den kommenden zwei Wochen vorsorglich an den öffentlichen Schulen anzumelden.“

Die GEW kritisierte auch das Absinken der Ausgaben pro Schüler an den staatlichen Gymnasien, Regional- und Gesamtschulen. Ergäben sich durch eine Verjüngung des Lehrkörpers und durch den vermehrten Einsatz von Seiteneinsteigern geringere Kostensätze, sollten diese in das System reinvestiert werden, forderte Leschinski. Bedarf gebe es beispielsweise für kleinere Klassen, den Aufbau multiprofessioneller Teams oder auch die Entlastung von Lehrkräften. Ob dies in dem Maße passiert sei, wie eingespart wurde, könne die GEW nicht erkennen, da die Daten bisher nicht veröffentlicht seien. „Das kritisieren wir deutlich.“ dpa