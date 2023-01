Gewerkschaft plädiert für Arbeitszeitkonten für Lehrer

Ein Lehrer steht im Unterricht an der Tafel. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Die jüngsten Experten-Empfehlungen zur Behebung des Lehrermangels treffen bei der Bildungsgewerkschaft GEW in Mecklenburg-Vorpommern auf heftigen Widerspruch. Im Zentrum der Kritik stehen Vorschläge zur Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung und Beschränkung von Teilzeitbeschäftigung. „Da wird eine höhere Belastung der Lehrer vorgeschlagen und wenige Zeilen darunter kommen Hinweise zu Gesundheitsförderung und Mental-Training.

Schwerin - Das passt nicht. Viele Lehrer arbeiten längst am Anschlag“, sagte die GEW-Landesvorsitzende Annett Lindner am Dienstag in Schwerin. In der Vorwoche hatte die Ständigen Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz ihre Vorschläge veröffentlicht und damit eine bundesweite Debatte ausgelöst. Bildung ist Ländersache.

Lindner äußerte die Befürchtung, dass mit einer Erhöhung der Stundenzahl die Attraktivität des Lehrerberufs weiter geschmälert wird und es damit noch schwerer wird, Berufsnachwuchs zu finden. Sie kündigte intensive Verhandlungen mit der Landesregierung an, mit dem Ziel, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Die Nutzung sogenannter Arbeitszeitkonten, auf denen Mehrarbeit angespart und in späteren Jahren für kürzere Arbeitszeiten oder einen vorzeitigen Ruhestand eingesetzt werden kann, sei dabei ein wesentlicher Punkt.

In Mecklenburg-Vorpommern scheiden bis 2030 etwa 7000 der aktuell rund 12 000 Lehrerinnen und Lehrer altersbedingt aus dem Schuldienst aus. Schon in den vergangenen Jahren konnten die Stellen oft nur mit Fachleuten ohne pädagogische Vorbildung besetzt werden. Im vorigen Schuljahr war bereits jede dritte Neueinstellung ein solcher Seiteneinsteiger. dpa