Gewitterfront mit Sturm sorgt für größere Schäden

Blitze entladen sich während eines Gewitters. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Gewitter mit starken Sturmböen haben im Norden des Landkreises Vorpommern-Greifswald reihenweise Bäume umgeknickt und dabei größere Schäden angerichtet. Wie eine Sprecherin des Landkreises am Dienstag sagte, waren die Regionen zwischen Loitz und Greifswald sowie Lubmin die Schwerpunkte des Unwetters von Montagabend bis Dienstagfrüh. Allein an der Kreisstraße 8 nahe Düvier seien etwa 100 Bäume umgeworfen worden, so dass die Straße weiter gesperrt bleiben muss.

Loitz/Lubmin - Bei Kemnitz unweit von Lubmin stürzte ein Baum auf das Dach einer Halle, auf der eine Solaranlage montiert war. Im Amtsbreich Züssow sei ein Baum auf die Fahrleitung der Deutschen Bahn auf der Strecke zwischen Anklam und Stralsund gestürzt, so dass die Stromversorgung unterbrochen war.

Insgesamt mussten die Rettungskräfte zu mehr als 60 Einsätzen wegen Sturmschäden und Wasserproblemen ausrücken. Die Gewitter seien allerdings sehr lokal aufgetreten. Über Verletzte gebe es keine Erkenntnisse, die Schadenshöhe sei noch unklar. dpa