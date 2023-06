Göldenitzer Moor brennt: Feuerwehr hat Lage unter Kontrolle

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Wie lange wird der Brand im Göldenitzer Moor noch andauern? Eine Prognose dazu will die Feuerwehr nicht geben. Sie ist weiter mit Dutzenden Kräften im Einsatz.

Göldenitz - Das Feuer im Göldenitzer Moor südöstlich von Rostock hat am Sonntag weiter die Feuerwehr beschäftigt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag mitteilte, war das Feuer aber unter Kontrolle. Mit einer sogenannten Riegelstellung habe man die Glutnester umstellt und damit ein Durchbrechen des Brandes auf bisher nicht betroffene Gebiete verhindert. „Wir sind jetzt dabei, den Kreis enger zu ziehen“, sagte der Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Am Dienstagvormittag waren Teile des Moors und Waldes in Brand geraten.

Rund 70 Einsatzkräfte beteiligten sich am Sonntag an den Löscharbeiten. Zur Nacht hin sollte diese Zahl auf knapp 15 verringert werden. Eine Prognose, wie lange die Löscharbeiten noch andauern werden, könne man nicht geben, so der Sprecher weiter. Die Unterstützung der Bundeswehr, die zuletzt am Freitag mit einem Hubschrauber an dem Einsatz beteiligt war, werde nicht mehr benötigt.

Der Brand war auf Ödland nahe Rostock ausgebrochen und hatte anschließend auf ein benachbartes Wald- und Moorgebiet übergegriffen. Zwischenzeitlich waren nach Angaben des Landkreises Rostock rund 80 Hektar Wald betroffen gewesen. Die Brandursache ist weiterhin unklar. dpa