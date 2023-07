Goldschatz-Diebstahl: Suche nach der Nadel im Heuhaufen

Teilen

Der keltische Goldschatz ist im Kelten- und Römermuseum bei Ingolstadt ausgestellt. © Frank Mächler/dpa

Die Spur des in Bayern gestohlenen Kelten-Schatzes führt bis nach Plate bei Schwerin. Dort sucht die Polizei auch nach der Festnahme von vier Tatverdächtigen weiter nach Hinweisen auf den Verbleib der Münzen.

Manching/Plate - In Mecklenburg-Vorpommern wühlt sich ein Großaufgebot der Polizei auf der Suche nach einem in Bayern gestohlenen Goldschatz weiter durch ein Grundstück bei Schwerin. Auch nach der spektakulären Festnahme von vier Verdächtigen bleibt ein Teil des wertvollen Kelten-Schatzes - der aus einem Museum in Manching gestohlen wurde - verschollen. Auf dem rund 1,5 Hektar großen Grundstück in Plate bei Schwerin suche man weiter nach Beweismitteln, aufgrund der gebotenen Sorgfalt und der Größe des Geländes nehme dies viel Zeit in Ansprung, sagte ein Sprecher des für die Ermittlungen hauptverantwortlichen Bayerischen Landeskriminalamtes am Donnerstag in Plate. Die am Dienstag begonnenen Durchsuchungen sollen im Laufe des Tages abgeschlossen werden.

Die Ermittlungen der Sonderkommission Oppidum in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Ingolstadt werden den Angaben nach sowohl von Kräften der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern, der Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein und Spezialisten der Landesämter für Denkmalschutz aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern unterstützt. Ein wesentlicher Grund für die Vielzahl der Beteiligten ist dem Sprecher zufolge, dass das nötige Spezialgerät zur Suche nach den archäologischen Schätzen nicht überall vorhanden ist.

Die vier am Dienstag festgenommenen Verdächtigen - drei davon aus dem Raum Schwerin, einer aus Berlin - schweigen bisher zu den Vorwürfen. Dies teilte das LKA aus Bayern bei einer zeitgleich stattfindenden Pressekonferenz in München mit. Insgesamt geht es um elf Straftaten, die neben dem Münzraub auch Einbrüche in Supermärkte, in ein Spielcasino und eine Kfz-Zulassungsstelle miteinschließen. In allen Fällen seien die Täter ähnlich vorgegangen und hätten vor allem die Alarmtechnik außer Funktion gesetzt.

Die Männer zwischen 42 und 50 Jahren sitzen aktuell in Untersuchungshaft. Festgenommen wurden sie den Aussagen nach am Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern im Landkreis Ludwigslust-Parchim sowie in Schwerin und in Halle (Nordrhein-Westfalen). Haftbefehle des Amtsgerichtes Ingolstadt seien am Mittwoch in Kraft gesetzt worden.

Obwohl die bei den Durchsuchungen in Plate eingesetzten Polizisten noch auf den Fund weiterer Münzen hoffen, ist zumindest ein Teil unwiederbringlich verloren. Laut den Ermittlungen haben die Täter jeweils vier der Münzen zu Goldklumpen eingeschmolzen. 18 Klumpen seien sichergestellt worden.

Vor acht Monaten waren Unbekannte nachts in das Kelten Römer Museum in Manching bei Ingolstadt eingebrochen. Gestohlen wurde ein etwa 2100 Jahre alter keltischer Goldschatz. Eine DNA-Spur, die an Einbruchsmaterial entdeckt wurde, führte zu den Verdächtigen. dpa