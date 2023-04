GPS-System „verrät“ gesuchten Alkoholfahrer mit 2,5 Promille

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Das GPS-System eines Paketlieferdienstes und eine aufmerksame Mitarbeiterin haben einen per Haftbefehl gesuchten Paketlieferanten im Landkreis Rostock auffliegen lassen. Der 45-Jährige war der Dispatcherin im Landkreis aufgefallen, weil sein Fahrzeug am Samstagabend immer wieder längere Haltephasen als üblich anzeigte, wie ein Polizeisprecher am Montag in Güstrow sagte.

Güstrow/Frankenthal - Als die Frau den Fahrer mehrfach anrief, bemerkte sie eine immer mehr verwaschene Aussprache. Mehrere andere Paketlieferanten fuhren daraufhin nach Groß Grabow und stoppten den Mann.

Als die Polizei kam und den 45-Jährige pusten ließ, wurden 2,5 Promille Atemalkohol gemessen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer wegen anderer Delikte mit Alkohol am Steuer schon länger per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Frankenthal in Rheinland-Pfalz gesucht wurde. Die Polizisten brachten den Mann erst zur Blutprobe und dann nach Ausnüchterung in der Polizeizelle am Sonntag ins Gefängnis. Unfallspuren habe sein Fahrzeug aber nicht aufgewiesen. dpa