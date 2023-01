Grabow: Belohnung für Hinweise auf Täter nach Böllerschäden

Ein Mann zündet einen Böller am Silvesterabend an. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Ein Silvesterknaller mit großer Sprengkraft hat am Rathaus von Grabow im Landkreis Ludwigslust-Parchim erhebliche Schäden angerichtet. Die Menschen in der Kleinstadt mit vielen Fachwerkhäusern sind entsetzt. Im historischen Zentrum herrscht schon lange Böllerverbot.

Grabow - Nach der Beschädigung des 300 Jahre alten Rathauses von Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) durch einen Böller in der Silvesternacht haben zwei Bürger der Stadt eine Belohnung für Hinweise auf die Täter ausgesetzt. Bürgermeisterin Kathleen Bartels (SPD) sagte am Montag im NDR, dass ein Stadtvertreter und eine Unternehmerin jeweils 500 Euro für Hinweise zur Verfügung stellen, die zur Ergreifung des Täters oder der Täter führen. Das Amt Grabow bat auf Facebook um Hinweise. In der Silvesternacht seien viele Menschen auf dem Markt unterwegs gewesen, so Bartels. In den Kommentaren bei Facebook zeigten sich zahlreiche Bürger betroffen über den Zwischenfall.

Der Bürgermeisterin zufolge ist das Böllern im historischen Zentrum der Fachwerkstadt seit vielen Jahren wegen der hohen Brandgefahr verboten. Bei der Explosion in der Silvesternacht gingen in mehreren Fenstern des Rathauses die Scheiben zu Bruch. Auch die historischen Scheiben einer rund 300 Jahre alten Laterne über dem Eingang des Rathauses barsten durch die Druckwelle. Bartels sprach von mehreren 10.000 Euro Schaden. Die Polizei hatte den Schaden am Neujahrstag auf etwa 30.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei-Inspektion Schwerin ermittelt wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Nach Worten einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Rostock ist noch unklar, was für eine Art Böller in Grabow explodiert ist. Reste davon seien gefunden worden. Sie würden im Labor untesucht, was noch nicht abgeschlossen sei. Außerdem seien erste Zeugen vernommen worden. Hinweise auf den oder die Täter gebe es bisher nicht.

Bürgermeisterin Bartels sprach sich mit Blick auf die Ereignisse für ein Böllerverbot aus. Sie würde das im Interesse von Mensch, Umwelt und Tier begrüßen, sagte sie und schlug stattdessen öffentliche Feuerwerke vor. Das spare dann auch ein bisschen Geld. dpa