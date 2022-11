Greifswald: Studis protestieren gegen Kosten und Kürzungen

Blick in einen leeren Hörsaal. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Studierende der Universität Greifswald protestieren gegen die Kürzung von Geld für die Hochschulen und steigende Kosten für Studierende. Am Donnerstag (12.30 Uhr) ist eine Kundgebung vor dem Uni-Hauptgebäude geplant. Auch Senat, Rektorat, das Studierendenwerk, wissenschaftliche Mitarbeiter sowie die Stadt sollen zu Wort kommen, wie es hieß.

Greifswald - Mehrkosten in Wohnheimen und Mensen würden vollständig auf die Studierenden umgelegt, da die Studierendenwerke schon seit Jahren unterfinanziert seien, kritisierte der Allgemeine Studierendenausschuss. Die Hochschulen haben in den zurückliegenden Wochen wiederholt auf Sorgen angesichts steigender Kosten etwa für Energie aufmerksam gemacht. Die Landesregierung steht auch wegen Plänen in der Kritik, nach denen Rücklagen der Hochschulen gekürzt werden sollen.

Für die kommenden Wochen haben die Studierenden bereits weitere Aktionen angekündigt, wie es in einer Mitteilung der Uni Greifswald heißt. Kürzlich hatten Studenten und Studentinnen schon in Rostock für ein bezahlbares Studium demonstriert. dpa