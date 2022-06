Greifswald wählt künftigen Rathaus-Chef

Ein Wahlberechtigter sitzt im Wahllokal. © Harald Tittel/dpa/Symbolbild

Kann Stefan Fassbinder, Ostdeutschlands einziger OB der Grünen, sein Amt verteidigen? Am Sonntag wird in Greifswald gewählt. In Burg Stargard will CDU-Mann Tilo Lorenz sein Bürgermeisteramt behalten.

Greifswald - Am Sonntag sind Greifswalderinnen und Greifswalder zur Wahl ihres Stadtoberhauptes für die kommenden sieben Jahre aufgerufen. Amtsinhaber Stefan Fassbinder (Grüne) - laut eigener Partei erster und einziger Oberbürgermeister der Grünen in Ostdeutschland - will das Rathaus verteidigen. Er wird von SPD, Linken sowie der Tierschutzpartei unterstützt.

Gegen Fassbinder treten sechs Kandidatinnen und Kandidaten an: Madeleine Tolani (CDU), Konstantin Zirwick (FDP), Ina Schuppa-Wittfoth (Die Basis), Lea Alexandra Siewert (Die Partei), Gamal Khalil (Einzelbewerber) und Daniel Küther (Einzelbewerber). Eine eventuelle Stichwahl ist für den 26. Juni vorgesehen.

Einwohnerinnen und Einwohner von Burg Stargard bei Neubrandenburg sind am Sonntag ebenfalls zur Wahl ihres Stadtoberhauptes aufgerufen. Hier tritt Amtsinhaber Tilo Lorenz von der CDU gegen Katja Sievert (Wählergruppe Stargard 2030) an. dpa