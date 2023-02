Greifswalder Corona-Impfstützpunkt schließt kommende Woche

Eine Ärztin impft eine Frau gegen Corona. © Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild

Der Greifswalder Corona-Impfstützpunkt steht vor der Schließung. Die letzten Impfungen gegen das Coronavirus sollten dort am kommenden Dienstag stattfinden, teilte der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Mittwoch mit. Künftig sollen die Impfungen in die Verantwortung der niedergelassenen Ärzte übergehen.

Greifswald - Die Impfzentren und Impfstützpunkte des Landkreises nahmen mit Beginn der staatlichen Impfkampagne im Dezember 2020 ihre Arbeit auf. Seitdem wurden bislang etwa 231.000 Corona-Schutzimpfungen allein durch die Impfzentren und mobile Teams des Landkreises verabreicht. dpa