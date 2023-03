Greifswalder Sportbund erhält Rubenow-Medaille

Der Sportbund der Hansestadt Greifswald erhält die höchste Auszeichnung der Stadt. Der Sportbund bekomme die Rubenow-Medaille - benannt nach dem Gründer der Greifswalder Universität - für sein Engagement für den Sport in Greifswald, begründete Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) die Auszeichnung in einer Mitteilung am Montag. „Gleichzeitig erfolgt die Ehrung stellvertretend für alle Vereine und deren Verdienste für ein soziales Miteinander.“

Greifswald - Nach Angaben der Stadt vertritt der Greifswalder Stadtsportbund aktuell mehr als 100 Sportvereine, in denen insgesamt mehr als 17.100 Mitglieder organisiert sind, darunter mehr als 5500 Kinder und Jugendliche. Das sei ein Spitzenwert in Mecklenburg-Vorpommern. Die Aktiven könnten aus fast 50 Sportarten wählen. Rückgrat seien die rund 1200 zumeist ehrenamtlichen Trainer und Trainerinnen, Schiedsrichter und Funktionäre, lobte Fassbinder. Der Stadtsportbund vertrete nicht nur die Interessen der Vereine, sondern auch der Sportlerinnen und Sportler außerhalb der Vereine.

Die Verleihung soll auf dem Stadtempfang erfolgen, der jährlich am 14. Mai anlässlich der Stadtgründung am 14. Mai 1250 stattfindet. dpa