Großdebatte im Landtag über Flüchtlingslage

Flüchtlinge waren vorübergehend in der Halle untergebracht. © Robert Michael/dpa/Archivbild

Rund zweieinhalb Stunden hat der Landtag am Donnerstag in Schwerin über die Herausforderungen des aktuellen Zustroms an Flüchtlingen und Asylbewerbern debattiert. Die Meinungen gingen dabei auseinander: Während Redner der Regierungsfraktionen SPD und Linke eine Stärkung der Willkommenskultur in Mecklenburg-Vorpommern betonten, forderten CDU und FDP konsequentere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber.

Schwerin - Eine von der FDP geforderte Enquetekommission zu Chancen der Zuwanderung in MV wurde von den Grünen unterstützt.

Die AfD forderte eine Begrenzung der Zuwanderung. Die CDU sprach sich für eine effektive Begrenzung der illegalen Einwanderung aus. Weitgehender Konsens bestand darin, dass den Kommunen bei der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen geholfen werden müsse. Dabei hoben Vertreter des Regierungslagers hervor, dass MV als eines von wenigen Bundesländern den Kommunen die Kosten erstatte. dpa